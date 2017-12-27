В конце дня гривна существенно укрепилась относительно доллара

По состоянию на 17:00 котировка гривны относительно доллара на межбанковском валютном рынке составила 27,83-27,87 гривны за доллар.

Об этом сообщает Экономическая правда.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

  • Доллар США – 27,83-27,87 гривны;
  • Евро – 33,02-33,07 гривны;
  • РоSSийский рубль – 0,4819-0,4831 гривны.

Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривны за доллар.


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