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В конце дня гривна существенно укрепилась относительно доллара По состоянию на 17:00 котировка гривны относительно доллара на межбанковском валютном рынке составила 27,83-27,87 гривны за доллар. Об этом сообщает Экономическая правда . На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими: Доллар США – 27,83-27,87 гривны;

– 27,83-27,87 гривны; Евро – 33,02-33,07 гривны;

РоSSийский рубль – 0,4819-0,4831 гривны. Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривны за доллар.

ZIK

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