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2017-12-27
В конце дня гривна существенно укрепилась относительно доллара
По состоянию на 17:00 котировка гривны относительно доллара на межбанковском валютном рынке составила 27,83-27,87 гривны за доллар.
Об этом сообщает
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
- Доллар США – 27,83-27,87 гривны;
- Евро – 33,02-33,07 гривны;
- РоSSийский рубль – 0,4819-0,4831 гривны.
Напомним, 26 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,95-27,98 гривны за доллар.
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