США с 1 января будут облагаться налогом сделки по обмену одной криптовалюти на другую

Дональд Трамп подписал законопроект, которым закрыл налоговую лазейку, которая позволяла трейдерам избегать уплаты налогов при осуществлении операций по обмену криптовалюти.

Об этом со ссылкой на bitcoinist.com сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что это стало одним из самых значительных изменений в налоговом законодательстве США за последние 30 лет.

В марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюти имуществом. Статья 1031 Налогового кодекса позволяла обменивать «активы похожего типа» без уплаты налогов, что позволяло криптовалютным трейдерам (а также торговцам недвижимостью и предметами искусства) проводить операции без уплаты налогов.

Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться только недвижимость. А определение «собственности» сузится к «материальной собственности», под которое ни биткойны, ни другие криптовалюти уже не попадают.

Таким образом, с нового года в США все сделки по обмену одной криптовалюти на другую будут облагаться налогом.

Напомним, по мнению специалистов инвестбанка Morgan Stanley, курс биткойна может упасть до нуля, если в мире его не начнут принимать в качестве платежного средства.


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