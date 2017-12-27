Запасы угля на начало декабря уменьшились на 40% - Госстатистики

Запасы угля на начало декабря уменьшились на 40% - Госстатистики

В Украине запасы каменного угля по состоянию на 1 декабря 2017 составляли 2640000 тонн, что на 40,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО.

Об этом передает  Государственной службы статистики Украины.

Как сообщили в Госстатистики, в течение ноября запасы угля увеличились на 2%.

Кроме того, по данным ведомства, на 1 декабря запасы мазута составили 127,3 тыс. тонн, что на 31,5% меньше, чем в прошлом году на эту дату.

Как сообщалось со ссылкой на информацию Госстатистики, за 10 месяцев текущего года добыча угля в Украине сократилась на 4,32 млн тонн или на 13%.




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