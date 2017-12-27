В Ливии на нефтепроводе произошел взрыв - СМИ

В Ливии на нефтепроводе произошел взрыв - СМИ

В Ливии взорвался трубопровод нефтяной компании Waha Oil.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Ливийская нефтяная компания Waha Oil перестала перекачивать нефть до терминала Эс-Сидры после того, как сборный трубопровод был взорван во вторник", - говорится в сообщении.

В социальных сетях распространили изображение, которое показывает огромное облако от взрыва в центральной восточной части Ливии.

Более подробная информация не сообщается.

По информации источника, военные потеряли связь с подразделением, расположенным недалеко от Маради, где произошел взрыв.

Позже Reuters сообщило о повышении цены нефти Brent, которая выросла на фоне взрыва на нефтепроводе в Ливии.

Взорванный трубопровод обслуживался Waha Oil Company - это совместное предприятие национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, в том числе корпорации ConocoPhillips. Сырая нефть по нему перекачивалась из месторождений Маради в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидры, расположенный на побережье залива Сирт.




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