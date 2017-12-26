Минфин докапитализировал Приватбанк на 16 млрд гривен

Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода в госсобственность.

Минфин докапитализировал Приватбанк на 16 млрд гривен
Фото: Сергей Нужненко

Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка. Докапитализация была проведена путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на ОВГЗ в объеме 22,5 млрд гривен.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

"Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд гривен", - сообщила пресс-служба Минфина.

Напомним, 21 декабря Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен. До решения о выделении 38,5 млрд гривен Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд
Киевский офис Uber станет главным в Центральной и Восточной ЕвропеКиевский офис Uber станет главным в Центральной и Восточной Европе
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин одобрил увеличение госзаймов на 13,7 миллиарда гривенКабмин одобрил увеличение госзаймов на 13,7 миллиарда гривен
Ощадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривенОщадбанк выиграл суд на 150 миллионов гривен
К началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономистК началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономист
Антикоррупционер рассказала о схемах Коломойского с «Приватбанком»Антикоррупционер рассказала о схемах Коломойского с «Приватбанком»
"ПриватБанк" докапитализируют еще на 16 млрд гривен"ПриватБанк" докапитализируют еще на 16 млрд гривен
Киевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутатКиевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутат
"Ошибочка вышла!": Для устранения проблем строителям Крымского моста понадобится еще 3 млрд рублей"Ошибочка вышла!": Для устранения проблем строителям Крымского моста понадобится еще 3 млрд рублей
Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 15,21 млрд куб. мУкраина уменьшила запасы газа в ПХГ до 15,21 млрд куб. м
КГГА закупит награды от мэра по 343,5 тысячи гривен за штукуКГГА закупит награды от мэра по 343,5 тысячи гривен за штуку
Госбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам годаГосбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам года
Последние новости
Подгружаем последние новости