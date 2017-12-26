Минфин докапитализировал Приватбанк на 16 млрд гривен

Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода в госсобственность.

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Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка. Докапитализация была проведена путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на ОВГЗ в объеме 22,5 млрд гривен.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

"Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд гривен", - сообщила пресс-служба Минфина.

Напомним, 21 декабря Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности. Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен. До решения о выделении 38,5 млрд гривен Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен.