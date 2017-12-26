Экспорт золота из Украины останется под запретом
На 2018 год Украина сохранила квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов. То есть фактически экспорт этих товаров из Украины находится под запретом. Такое решение принял Кабинет министров 20 декабря, одобрив постановление "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год.
Это постановление было опубликовано в официальной прессе.
Как ранее поясняли эксперты, запрет на вывоз драгметаллов не имеет отношения к туристам и частным лицам и касается только экспортных торговых операций.
Напомним, ранее сообщалось, с 12:00 ограничения въезда фур и грузовиков в Киев сняты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
26.12.2017 13:59
26.12.2017 17:22