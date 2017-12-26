Экспорт золота из Украины останется под запретом

Экспорт золота из Украины останется под запретом

На 2018 год Украина сохранила  квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов. То есть фактически экспорт этих товаров из Украины находится под запретом. Такое решение принял Кабинет министров 20 декабря, одобрив постановление "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год.

Это постановление было опубликовано в официальной прессе. 

Как ранее поясняли эксперты, запрет на вывоз драгметаллов не имеет отношения к туристам и частным лицам и касается только экспортных торговых операций. 

Напомним, ранее сообщалось, с 12:00 ограничения въезда фур и грузовиков в Киев сняты.


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