Экспорт золота из Украины останется под запретом

На 2018 год Украина сохранила квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов. То есть фактически экспорт этих товаров из Украины находится под запретом. Такое решение принял Кабинет министров 20 декабря, одобрив постановление "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2018 год.

Это постановление было опубликовано в официальной прессе.

Как ранее поясняли эксперты, запрет на вывоз драгметаллов не имеет отношения к туристам и частным лицам и касается только экспортных торговых операций.