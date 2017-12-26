"Киевэнерго" разделилась на две компании

22 декабря акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На момент собрания акционеров крупнейшими владельцами голосующих акций "Киевэнерго" были подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

"Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим "Киевэнерго" передает на баланс ЧАО "ДТЭК "Киевские электросети" права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом "Киевэнерго" сохранит за собой деятельность по поставке электроэнергии.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций "Киевэнерго" номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций "Киевэнерго" номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и "ДТЭК "Киевские электросети" номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

"Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций "Киевэнерго" и ДТЭК Киевские электросети", - уточняют в пресс-службе.

По данным пресс-службы "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Енергия", тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на декабрь 2017 года, в Киеве Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) не пользуются услугой рассрочки при оплате отопления  50% начисленной стоимости во время отопительного сезона, 50% - после. А жители Киева неохотно соглашаются на это.




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