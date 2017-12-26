В МВФ назвали главный риск украинского бюджета-2018

Наибольшие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключаются в быстром росте расходов.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, пишет " Экономическая правда ".

Люнгман напомнил, что сейчас МВФ и Украина сотрудничают в рамках четырехлетней программы, срок которой истекает в марте 2019 года. Представитель МВФ подчеркнул, что стороны сфокусированы на успешном внедрении действующей программы. По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;

контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли;

внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", – заявил Люнгман и отметил, что фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) предупредил, что задержка с получением транша МВФ угрожает стабильности в стране. В НБУ уверены – без поддержки международных институтов успешная выплата 20 млрд долларов по госдолгу в 2018 – 2020 годах становится маловероятной.