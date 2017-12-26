В МВФ назвали главный риск украинского бюджета-2018

В МВФ назвали главный риск украинского бюджета-2018

Наибольшие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключаются в быстром росте расходов.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, пишет "Экономическая правда".

Люнгман напомнил, что сейчас МВФ и Украина сотрудничают в рамках четырехлетней программы, срок которой истекает в марте 2019 года. Представитель МВФ подчеркнул, что стороны сфокусированы на успешном внедрении действующей программы. По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;

контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли;

внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", – заявил Люнгман и отметил, что фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) предупредил, что задержка с получением транша МВФ угрожает стабильности в стране. В НБУ уверены – без поддержки международных институтов успешная выплата 20 млрд долларов по госдолгу в 2018 – 2020 годах становится маловероятной.

Кроме того, в Нацбанке полагают, что Украине следует начать переговоры о новой программе МВФ еще до завершения текущей. В то же время, эту инициативу не поддерживает министр финансов Александр Данилюк, полагающий такой шаг преждевременным.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоинУкраинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин
Белорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского СбербанкаБелорусский Паритетбанк подал заявку на приобретение украинского Сбербанка
Словацкий суд арестовал газ украинского "Нафтогаза"Словацкий суд арестовал газ украинского "Нафтогаза"
МВФ видит большие риски в бюджете Украины на 2018 годМВФ видит большие риски в бюджете Украины на 2018 год
Портрет украинского фрилансера по версии Freelancehunt (инфографика)Портрет украинского фрилансера по версии Freelancehunt (инфографика)
Послы 20 стран указали на один из недостатков украинского бюджета-2018Послы 20 стран указали на один из недостатков украинского бюджета-2018
Кабинет министров одобрил проект Госбюджета-2018Кабинет министров одобрил проект Госбюджета-2018
Владельцы Алчевского меткомбината заявили о "значительном риске" потери активов на оккупированном ДонбассеВладельцы Алчевского меткомбината заявили о "значительном риске" потери активов на оккупированном Донбассе
Переселенцы назвали основной проблемой оплату аренды и комуслугПереселенцы назвали основной проблемой оплату аренды и комуслуг
Правительство исключило из проекта бюджета-2018 спецфонд для конфискованных денегПравительство исключило из проекта бюджета-2018 спецфонд для конфискованных денег
Последние новости
Подгружаем последние новости