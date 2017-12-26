В Николаеве рабочие "Судостроительного завода" перекрыли дорогу с требованием выплатить долги по зарплате

Около сотни рабочих николаевского завода ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара" во вторник в 9:00 перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, проходящую через Варваровский мост, требуя выплатить долги по заработной плате.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

В информации говорится, что также граждане перекрыли движение транспорта по улице Бугский бульвар. Патрульные полицейские обеспечивают объезд участникам дорожного движения.

Как сообщалось, в конце октября Укроборонпром проинформировал об остановке работы ГП "Судостроительный завод им.61 коммунара" в связи с отсутствием решения правительства о возобновлении прекращенной в феврале 2015 года компенсации затрат предприятия на содержание недостроенного крейсера Украина и обнародовал обращение к органам власти, и в частности секретарю СНБОУ Александру Турчинову, с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с долгами на судозаводе.

В ноябре премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что погашение задолженности по зарплате на судозаводе должен решить госконцерн Укроборонпром, в управлении которого находится предприятие. Тогда же премьер поручил разобраться ситуацией с погашением задолженности на судозаводах Укроборонпрома первому вице-премьеру, главе МЭРТ Степану Кубиву и доложить о результатах до 27 ноября. На заседании Кабинета министров 13 декабря правительство приняло решение поручить Укроборонпрому до 25 декабря обеспечить погашение задолженности по зарплате на судозаводе.

В свою очередь в "Укроборонпроме" заявили, что выплата заработной платы работникам предприятия полностью зависит от Кабинета Министров.