Украина обновила рекорд импорта авиатоплива

Украина обновила рекорд импорта авиатоплива

В ноябре импорт авиатоплива в Украину составил 42,1 тыс. т, что является рекордным объемом за последние два года. При этом поставки топлива украинского производства – с Кременчугского НПЗ – снизились на 26,6%,до 12,2 тыс. т..

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

За 11 месяцев 2017 года импортавиатоплива составил 305,6 тыс. т, что в 2,8 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Поставки на рынок кременчугского авиатоплива за этот период выросли на 11,8%, до 167,4 тыс. т.

На первое место среди стран-поставщиков вышла Италия (98,5 тыс. т). Итальянский керосин импортируют Трейд Коммодити, УТН-Групп и Вог Трейдинг.

Крупнейшим импортером топлива (31% от общего объема) остается группа Трейд Коммодити, которая, по официальным данным, не занимается заправкой гражданской авиации в портах. В сравнении с прошлым годом, компании из орбиты группы увеличили поставки авиатоплива в 6 раз.

В 2016 году баланс рынка авиатоплива в Украине составил 300 тыс. т, что на 20% больше показателя 2015 года.  Объем импорта авиационного топлива в Украину в 2016-м вырос на 21% – до 143,3 тыс. т, а внутренние поставки увеличились на 19% – до 164,3 тыс. т.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины решил исследовать уровень конкуретного среды на рынке авиационного топлива.




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