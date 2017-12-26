НКРЕКП задере на чверть ціну вугілля по «Роттердам+» і це принесе Ахметову ще 10 мільярдів

НКРЕКП планує підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів теплових електростанції енергогенеруючих компаній (ТЕС) до $83,08 за тону. Рішення будуть приймати на засіданні комісії 28 грудня, повідомляється на сайті НКРЕКП.

В обгрунтуванні до проекту рішення НКРЕКП «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік» (скачати документ) вказано, що індикативна ціна вугілля розрахована за період з грудня 2016 по листопад 2017 року. І її обрахований розмір за цей період $83,08 за тону більший на 26% або $16,4 від тієї ціни вугілля, яка враховувалась при перегляді прогнозованої ціни електроенергії на 2017 рік.

Окрім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту може бути збільшена на 31% або на $2,9 дол за тону.

Згідно прогнозного балансу ОЕС України на 2018 рік станції теплової генерації вироблять 49,8 млрд кВт-год або 31,2% від всієї електроенергії. Таким чином перегляд ціни вугілля та ціни фрахту може призвести до здорожчання загальної ціни електроенергії на 10%.

Збільшення вартості вугілля у тарифах теплової генерації на $20 призведе до отримання ними у 2018 році додаткових $500 млн, бо спалюється 25-26 млн тон вугілля.

Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні. Тобто на ДТЕК перепаде близько 10 млрд грн. з загальної суми $500 млн, яку додатково отримають енергетики.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд"Нафтогаз" хочет разместить евробонды на $1 млрд
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Блок рекламы


Похожие новости
Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини
«Львіввугілля» викотило 100% авансу за коштовні саморятівники ціною 25 мільйонів
Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах
Новий клон «Трейд Коммодіті» поділив з «Окко» чверть мільярда на «приватівський» дизель для армії
Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін
«Елемент» без формули продав залізниці дизелю на чверть мільярда
Азербайджанці-новачки виграли чверть мільярда на таємний ремонт дороги на Львівщині
Комбінат Фірташа скупився дорогим вугіллям на 8 мільйонів у оточення охоронців Коломойського
«Прокладка» Адамовського без формули продала залізниці дизелю на чверть мільярда
Залізниця за 79 мільйонів замовила Ахметову дещо дорожчі підкладки, ніж влітку
Последние новости
Подгружаем последние новости