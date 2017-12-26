НКРЕКП задере на чверть ціну вугілля по «Роттердам+» і це принесе Ахметову ще 10 мільярдів
НКРЕКП планує підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів теплових електростанції енергогенеруючих компаній (ТЕС) до $83,08 за тону. Рішення будуть приймати на засіданні комісії 28 грудня, повідомляється на
В обгрунтуванні до проекту рішення НКРЕКП «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік» (скачати
Окрім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту може бути збільшена на 31% або на $2,9 дол за тону.
Згідно прогнозного
Збільшення вартості вугілля у тарифах теплової генерації на $20 призведе до отримання ними у 2018 році додаткових $500 млн, бо спалюється 25-26 млн тон вугілля.
Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за за 11 місяців 2017 року
Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.
Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.
Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.
В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».
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26.12.2017 12:54