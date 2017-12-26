НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка

У бизнесмена остается право на повторную подачу заявки.

НБУ вернул Ярославскому документы на покупку Проминвестбанка
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк 22 декабря вернул документы, поданные бизнесменом Александром Ярославским для согласования покупки Проминвестбанка. Об этом сообщили в НБУ агентству "Украинские новости".

Решение аргументировано некомплектностью пакета документов.

"Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия. Национальный банк не ограничивает количество поданных пакетов документов для согласования приобретения существенного участия", - сообщил регулятор.

Кроме Ярославского, других покупателей на ПИБ нет.

Напомним, о том, что владелец группы компаний DCH Александр Ярославский хочет купить у роSSийского Внешэкономбанка украинский Проминвестбанк, стало известно в мае. В начале декабря он подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка. Но через несколько дней роSSийский Внешэкономбанк, владелец ПИБа, заявил, что переговоры с Ярославским по продаже банка не увенчались успехом.

После этого в НБУ заявили, что не могут рассматривать пакет документов без согласования от ВЭБа.

16 марта Украина ввела санкции сроком на 1 год в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" из-за их принадлежности роSSийскому государству. Санкции предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.


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