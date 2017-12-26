Специалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойна

Курс биткойна может упасть до нуля, если в мире его не начнут принимать в качестве платежного средства.

Такое мнение высказали специалисты инвестбанка Morgan Stanley во главе с аналитиком Джеймсом Фосеттом, пишет РБК .

Причиной возможного падения курса биткойна может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.

По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткойны принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткойн в будущем может обесцениться.

«Если никто не будет принимать эту технологию для осуществления платежей, тогда стоимость биткойна будет равняться нулю», – убежден Фосетт.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткойна сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн долларов.

Не может похвастаться сеть биткойна и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций составляет 300 млн долларов, в то время как на базе системы Visa каждый день проходит операций примерно на 17 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе курс биткойна после рекордного роста до 20 тысяч долларов опустился почти до 13 тысяч.