Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів
Київська місцева прокуратура підозрює керівництво КП «Київблагоустрій» у створенні злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів, які виділяються на збереження природного середовища та демонтаж нелегально встановлених малих архітектурних форм (МАФів).
Про це
У зловживанні службовим становищем та створенні схем правоохоронці
У травні 2017 року «Київблагоустрій» за 8,91 млн грн. замовив ТОВ «Вістекс-Компані» заходи по збереженню природного середовища та демонтажу нелегальних МАФів. Договір діє до кінця року. Як встановило слідство, фірма була створена за вказівкою керівників «Київблагоустрою». Її записали на підставну особу Олега Матвієнка, якого також вказали директором та бухгалтером фірми.
Кліпа та Іванченко створили умови, при яких «Вістекс-Компані» стало переможцем у тендері. Під час торгів єдиним конкурентом було ТОВ «Енже», засновником якого є Петро Федоришин. Як з’ясувало видання, у Федоришина та керівника «Вістекс-Компані» Матвієнка є спільні фото в соцмережах.
В подальшому, на думку слідства, Матвієнко за вказівкою посередника від керівників комунального підприємства складав фіктивні договори та акти виконаних робіт, а отримані від «Київблагоустрою» бюджетні кошти перераховував фіктивним фірмам за нібито виконанні роботи (транспортні послуги). Після чого гроші конвертувалися в готівку, частина з яких використовувалась на фактичну оплату робіт по демонтажу нелегальних МАФів, а інша частина розподілась між учасниками схеми.
Слідчі встановили, що «Київблагоустрій» вже перерахував близько 4 млн грн. фірмі «Вістекс-Компані», яка в свою чергу перерахувала їх таким фіктивним фірмам для переведення у готівку:
|Назва фірми
|Перерахована сума, тис грн.
|ТОВ «Давід Строй»
|245
|ТОВ «Енергетик»
|250
|ТОВ «Неостіл ЛТД»
|238
|ТОВ «Будівельна компанія Профітван»
|1428
|ТОВ «Будфест Корпорейшн»
|144
|ТОВ «Пакром»
|482
|ТОВ «Лідер Енерджи»
|468
|ТОВ «Аурон»
|1221
|ТОВ «Профіус»
|289
Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів «Вістекс-Компані» та частини фіктивних фірм. Суддя клопотання прокурора задовольнив і дозволив вивчити документи.
Андрій Андрєєв став в.о. керівника КП «Київблагоустрій» після
Іван Кліпа раніше він був директором севастопольського ТОВ «Карента». Засновником цієї фірми був Дмитро Білоцерківець, який після перемоги Віталя Кличка на виборах мера столиця у 2014 році очолив Департамент благоустрію КМДА. Нині Білоцерківець є нардепом від БПП і радником Кличка з питань благоустрію.
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