Керівника «Київблагоустрою» та його замів підозрюють у розкраданні мільйонів на демонтажах МАФів

Київська місцева прокуратура підозрює керівництво КП «Київблагоустрій» у створенні злочинних схем по розкраданню бюджетних коштів, які виділяються на збереження природного середовища та демонтаж нелегально встановлених малих архітектурних форм (МАФів).

Про це написала Анна Камеліна у «КиевVласті», посилаючись на ухвали Шевченківського райсуду від 5 грудні та власні дані.

У зловживанні службовим становищем та створенні схем правоохоронці підозрюють колишнього керівника «Київблагоустрою» Івана Кліпу, теперішнього очільника підприємства, депутата Київради з фракції «Солідарність» Андрія Андрєєва та його заступників: Ельдара Сеітальбаєва та Ігоря Іванченко, який також є начальником юридичного відділу КП.

У травні 2017 року «Київблагоустрій» за 8,91 млн грн. замовив ТОВ «Вістекс-Компані» заходи по збереженню природного середовища та демонтажу нелегальних МАФів. Договір діє до кінця року. Як встановило слідство, фірма була створена за вказівкою керівників «Київблагоустрою». Її записали на підставну особу Олега Матвієнка, якого також вказали директором та бухгалтером фірми.

Кліпа та Іванченко створили умови, при яких «Вістекс-Компані» стало переможцем у тендері. Під час торгів єдиним конкурентом було ТОВ «Енже», засновником якого є Петро Федоришин. Як з’ясувало видання, у Федоришина та керівника «Вістекс-Компані» Матвієнка є спільні фото в соцмережах.

В подальшому, на думку слідства, Матвієнко за вказівкою посередника від керівників комунального підприємства складав фіктивні договори та акти виконаних робіт, а отримані від «Київблагоустрою» бюджетні кошти перераховував фіктивним фірмам за нібито виконанні роботи (транспортні послуги). Після чого гроші конвертувалися в готівку, частина з яких використовувалась на фактичну оплату робіт по демонтажу нелегальних МАФів, а інша частина розподілась між учасниками схеми.

Слідчі встановили, що «Київблагоустрій» вже перерахував близько 4 млн грн. фірмі «Вістекс-Компані», яка в свою чергу перерахувала їх таким фіктивним фірмам для переведення у готівку:

Назва фірми Перерахована сума, тис грн.
ТОВ «Давід Строй» 245
ТОВ «Енергетик» 250
ТОВ «Неостіл ЛТД» 238
ТОВ «Будівельна компанія Профітван» 1428
ТОВ «Будфест Корпорейшн» 144
ТОВ «Пакром» 482
ТОВ «Лідер Енерджи» 468
ТОВ «Аурон» 1221
ТОВ «Профіус» 289

Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів «Вістекс-Компані» та частини фіктивних фірм. Суддя клопотання прокурора задовольнив і дозволив вивчити документи.

Андрій Андрєєв став в.о. керівника КП «Київблагоустрій» після відставки Кліпи у серпні 2017 року. Раніше Андрєєв працював заступником голови підприємства. У Київраді він входить в комісію з питань власності.

Іван Кліпа раніше він був директором севастопольського ТОВ «Карента». Засновником цієї фірми був Дмитро Білоцерківець, який після перемоги Віталя Кличка на виборах мера столиця у 2014 році очолив Департамент благоустрію КМДА. Нині Білоцерківець є нардепом від БПП і радником Кличка з питань благоустрію.


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