Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,98 миллиарда кубов

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,98 миллиарда кубов

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 14,989 млрд куб. м.

Об этом передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 53,00 млн куб. м газа.

При этом в данных по 24 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 21,24 млн куб. м, из Венгрии - 4,89 млн куб. м, из Польши - 5,17 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 48%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, ранее сообщалось, политика Международного валютного фонда по отношении к Украине ошибочна, так как вредит экономике Украины. Об этом в комментарии ГолосUAсообщил экономист Александр Охрименко.

« МВФ много чего считает, но их политика в отношении Украины ошибочна. Специалисты фонда совершенно не разбираются в экономике нашей страны.  На сегодняшний момент цена на газ для населения является неподъемной. Для того, чтобы нормально заработала отечественная экономика цену на него нужно снизить. На сегодняшний момент 30 миллиардов долгов ЖКХ, которые уже есть, вырастут во много раз. Новое заявление МВФ – просто издевательство. В бюджете и так не хватает денег на субсидии, продолжится обнищание население и возникнет масса проблем, которые решить будет просто невозможно»,- сказал А. Охрименко.




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