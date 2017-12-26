Цена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррель

Цена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 26 декабря 2017 года, составляет более 65 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает РБК-Украина.

По состоянию на 07:54 26 декабря цена барреля нефти Brent находится на уровне 65,27 доллара за баррель. Это на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, Всемирный банкобъявил о прекращении финансовой поддержки геологоразведки нефтяных и газовых месторождений после 2019 года из-за растущей угрозы, связанной с изменениями климата.




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