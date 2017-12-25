Новый год-2018: Сколько стоит елка в Киеве

В преддверии Нового года в Киеве появилось множество ярмарок и торговых точек, в которых продают елки. У покупателей есть широкий выбор: купить искусственную или живую елочку разных форм и размеров.

Об этом сообщает корреспондент ГолосUA.

Примерно за месяц появилась информация о новогодних елках от Гослесагентства. Эксперты уверили, что цены на деревья останутся на уровне 2016 года. То есть, по прогнозам, ель должна была стоить от 100 (метровая) до 400 (двухметровая) гривен за штуку.

Данные с рынков подтверждают эту информацию. В Киеве елку в среднем можно купить за 200-600 грн, в зависимости от размеров и пышности веток. Продавцы также предлагают купить елочные ветки, за них покупатель заплатит от 70 до 250 грн. Также в продаже есть венки, цена на которые варьируется от 50 до 100 грн.

Многие продавцы предлагают упаковать купленное дерево. За упаковку просят в районе 50 грн.

В Киеве также можно воспользоваться услугой онлайн-заказа елки с доставкой дерева на дом. За 20-сантиметровую ель в горшке просят от 150 грн. Полуметровое дерево и выше обойдется в сумму от 470 грн за штуку.

Цены на искусственные елки колеблются в промежутке от 50 грн до нескольких десятков тысяч. Это зависит от материала, страны производителя и размеров.

Маленькая (50-100 см) искусственная елка вам обойдется от 100 грн, средняя (120-180 см) от 400 грн, а за большую (240-500 см) придется выложить от 1 тыс. грн.

Но если поискать по блошиным рынкам или специальным онлайн-платформам, можно найти искусственную елку б/у от 50 грн.