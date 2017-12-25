Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии

Несмотря на санкции, происходят поставки ильменитовой руды из Норвегии в оккупированный Крым для завода предпринимателя Дмитрия Фирташа, скрывающегося сейчас в Австрии.

Об этом говорится в совместном расследовании мониторинговой группы «Майдан иностранных дел» и издание BlackSeaNews .

В публикации отмечается, что морские перевозки ильменита в порт «Камыш-Бурун» в Керчи фиксируются ежемесячно. Ильменитовая руда используется на оккупированном полуострове единственным покупателем – заводом «Титан» в городе Армянск на севере Крыма. Он принадлежит к группе компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Ранее уже сообщалось, что в конце ноября 2017 года в транспортировке ильменита в Крым появились интересные подробности: из Норвегии на немецком судне было доставлено для «Титана» 10 тыс. тонн ильменита. Как оказалось, что это не единичный случай, а новая схема обхода санкций, отмечается в публикации расследователей.

Уже через месяц, 20 декабря 2017 года, на рейдовую стоянку роSSийского порта «Кавказ» в Керченском проливе (на тот же рейдовый причал 451) прибыл немецкий балкер CALLISTO (IMO: 9427392) под флагом Либерии, но с вдвое большим дедвейтом, то есть можно предположить, что он привез на крымский завод «Титан» до 25 тыс. тонн ильменитовой руды.

Балкер вышел 5 декабря 2017 года из норвежского порта Йоссингфйорд, где расположен один из крупнейших в Норвегии и Западной Европе титановых рудников Теллнес. Рудником управляет компания Titania, а фьорд используется как порт этой компании.

Балкер CALLISTO (IMO: 9427392) принадлежит компании HEINZ CORLEIS REEDEREI KG Kampweg 4A, 21706 Drochtersen, Germany.

Утром 23 декабря 2017 года с борта балкера CALLISTO (IMO: 9427392) началось разгрузки ильменита на борт роSSийского сухогруза NEFTERUDOVOZ-2 (IMO: 8986884) – того же, что и в предыдущем случае.

«Приведенные факты свидетельствуют не об отдельном случае, а о том, что холдинг Дмитрия Фирташа, владельца крымского «Титана», вероятнее всего, заключил крупную сделку с норвежским производителем ильменита», – говорится в публикации.

Такая схема поставок ильменита на оккупированный Крымский полуостров из Норвегии в ноябре-декабре 2017 года фиксируется впервые со времен оккупации Крыма. До этого были зафиксированы аналогичные схемы из украинского порта «Южный», из Бразилии , а наибольшая – из турецкого порта «Самсун».

«Но они были освещены в различных журналистских расследованиях, это привлекло внимание соответствующих государственных органов этих стран, и схемы перестали существовать», – отмечают журналисты.

Перевалка норвежского ильменита в обход санкций на рейдовой стоянке №451 в Керченском проливе для оккупированного Крыма в порту «Камыш-Бурун» с немецкого балкера CALLISTO на роSSийский сухогруз NEFTERUDOVOZ-2 23 декабря 2017 года (карта на основе ww.marinetraffic.com)

Рейдовая стоянка №451 в Керченском проливе – место перевалки грузов ильменита в обход санкций для оккупированного Крыма в порту «Камыш-Бурун»

Перевалка норвежского ильменита в обход санкций на рейдовой стоянке №451 в Керченском проливе для оккупированного Крыма в порту «Камыш-Бурун» с немецкого балкера CALLISTO на роSSийский сухогруз NEFTERUDOVOZ-2. 23 декабря 2017 года (карта на основе ww.marinetraffic.com)