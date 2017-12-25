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В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили. В Кропивницком сегодня ночью сгорел торговый ряд из четырех магазинов. Это произошло на улице Попова, сообщает местное управление ГосЧС. Фото: gre4ka.info Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили. К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 22 спасателя из первого Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. Фото: dsns.gov.ua Фото: dsns.gov.ua

LB.ua

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