В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили.
В Кропивницком сегодня ночью сгорел торговый ряд из четырех магазинов. Это произошло на улице Попова, сообщает местное управление ГосЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили. К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 22 спасателя из первого Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.
Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
25.12.2017 07:46