В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов

Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили.

В Кропивницком сегодня ночью сгорел торговый ряд из четырех магазинов. Это произошло на улице Попова, сообщает местное управление ГосЧС.

Фото: gre4ka.info

Сообщение о пожаре поступило в 4:25, а к 6:27 огонь потушили. К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 22 спасателя из первого Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.

Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua


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