Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра
КП «Дніпровський електротранспорт» 24 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «БКМ-Україна» низькопідлогових тролейбусів на 72,43 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2018 року поставлять 13 тролейбусів
Вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями та матимуть автономний хід 1 км, систему кнілінгу, кондиціонери в салоні й кабіні, інформаційну систему, відеореєстратор і рідкокристалічний дисплей у водія. Гарантійний строк складає два роки або 100 тис км пробігу, термін експлуатації – десять років.
Нагадаємо, у червні КП «Київпастранс» купило низькопідлогові тролейбуси Богдан
Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,10 млн грн.
Єдиним конкурентом із тролейбусами тієї ж моделі було луцьке ТОВ «Агротехніка» нардепа з групи «Воля народу»
Створена у травні луцька фірма «БКМ-Україна» належить ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» (Білорусь) і ТОВ «Джерела» того самого Сергія Мартиняка та Іванни Кварцяної. Директором переможця є Руслан Спірін.
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