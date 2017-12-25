Фірми нардепа Мартиняка розіграли 72 мільйони на білоруські тролейбуси для Дніпра

КП «Дніпровський електротранспорт» 24 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «БКМ-Україна» низькопідлогових тролейбусів на 72,43 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять 13 тролейбусів АКСМ-321 на 100 осіб виробництва заводу «Белкоммунмаш» (Білорусь) з по 5,57 млн грн.

Вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями та матимуть автономний хід 1 км, систему кнілінгу, кондиціонери в салоні й кабіні, інформаційну систему, відеореєстратор і рідкокристалічний дисплей у водія. Гарантійний строк складає два роки або 100 тис км пробігу, термін експлуатації – десять років.

Нагадаємо, у червні КП «Київпастранс» купило низькопідлогові тролейбуси Богдан Т70117 на 93 особи з автономним ходом 1 км, кондиціонерами в салоні й кабіні, системою відеонагляду та інформаційною системою на 8% дешевше – по 5,15 млн грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,10 млн грн.

Єдиним конкурентом із тролейбусами тієї ж моделі було луцьке ТОВ «Агротехніка» нардепа з групи «Воля народу» Сергія Мартиняка і голови наглядової ради його ж ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак» Сергія Горлача. Останній також володіє луцьким ТОВ «СП «Янікс», яке теж торгує такими білоруськими тролейбусами.

Створена у травні луцька фірма «БКМ-Україна» належить ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» (Білорусь) і ТОВ «Джерела» того самого Сергія Мартиняка та Іванни Кварцяної. Директором переможця є Руслан Спірін.


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