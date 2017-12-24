Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «АФС Медицинтехнік» томограф за 24,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До 19 грудня поставлять комп’ютерний томограф Brilliance CT Big Bore у складі:

самого 16-зрізового томографа у конфігурації для онкології виробництва «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.» (США) з виробничими дільницями у США , Ізраїлі, Нідерландах і Китаї за 23,83 млн грн.

, Ізраїлі, Нідерландах і Китаї за одноколбового інжектора Accutron CT із постійним блоком живлення виробництва «Medtron AG» (Німеччина) та дистанційного управління Touch Screen для нього за 320 тис грн.

принтера для авто друку медичних рентгенівських плівок Drystar 5302 виробництва «Agfa Healthcare N. V.» (Бельгія) за 258 тис грн.

джерела безперебійного живлення на 3 кВА за 68 тис грн.

трифазного силового розподільного щита на 125 А за 8 тис грн.

Гарантійний строк експлуатації становить рік.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 25,00 млн грн.

ТОВ «Астріум» вимагало прибрати дискримінаційні вимоги, яким нібито відповідає лише «Philips». Замовник відмовився і заявив, що їм також відповідає «Siemens» і «GE».

Засновником фірми «АФС Медицинтехнік» є підприємство «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера. Керує нею Дмитро Лаврентій, у 2011-2013 роках – директор вінницького ПрАТ «УМТ» Андрія Рехака зі Словаччини, а нині – власник столичного ТОВ «УМТ+».

За даними «УНН» , у лютому в офісах «УМТ» і «УМТ+» пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Протек солюшнс Україна» , директором якого є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates» , до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції» . Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».