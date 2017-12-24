Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони

КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «АФС Медицинтехнік» томограф за 24,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 19 грудня поставлять комп’ютерний томограф Brilliance CT Big Bore у складі:

  • самого 16-зрізового томографа у конфігурації для онкології виробництва «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.» (США) з виробничими дільницями у США, Ізраїлі, Нідерландах і Китаї за 23,83 млн грн.
  • одноколбового інжектора Accutron CT із постійним блоком живлення виробництва «Medtron AG» (Німеччина) та дистанційного управління Touch Screen для нього за 320 тис грн.
  • принтера для авто друку медичних рентгенівських плівок Drystar 5302 виробництва «Agfa Healthcare N. V.» (Бельгія) за 258 тис грн.
  • джерела безперебійного живлення на 3 кВА за 68 тис грн.
  • трифазного силового розподільного щита на 125 А за 8 тис грн.

Гарантійний строк експлуатації становить рік.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 25,00 млн грн.

ТОВ «Астріум» вимагало прибрати дискримінаційні вимоги, яким нібито відповідає лише «Philips». Замовник відмовився і заявив, що їм також відповідає «Siemens» і «GE».

Засновником фірми «АФС Медицинтехнік» є підприємство «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера. Керує нею Дмитро Лаврентій, у 2011-2013 роках – директор вінницького ПрАТ «УМТ» Андрія Рехака зі Словаччини, а нині – власник столичного ТОВ «УМТ+».

За даними «УНН», у лютому в офісах «УМТ» і «УМТ+» пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Протек солюшнс Україна», директором якого є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».


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