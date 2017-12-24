Чернігівський онкодиспансер купив американський томограф за 24 мільйони
КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» 14 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «АФС Медицинтехнік» томограф за 24,48 млн грн. Про це повідомляється у системі
До 19 грудня поставлять комп’ютерний томограф Brilliance CT Big Bore у складі:
- самого 16-зрізового томографа у конфігурації для онкології виробництва «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.» (США) з виробничими дільницями у США, Ізраїлі, Нідерландах і Китаї за 23,83 млн грн.
- одноколбового інжектора Accutron CT із постійним блоком живлення виробництва «Medtron AG» (Німеччина) та дистанційного управління Touch Screen для нього за 320 тис грн.
- принтера для авто друку медичних рентгенівських плівок Drystar 5302 виробництва «Agfa Healthcare N. V.» (Бельгія) за 258 тис грн.
- джерела безперебійного живлення на 3 кВА за 68 тис грн.
- трифазного силового розподільного щита на 125 А за 8 тис грн.
Гарантійний строк експлуатації становить рік.
Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 25,00 млн грн.
ТОВ «Астріум» вимагало прибрати дискримінаційні вимоги, яким нібито відповідає лише «Philips». Замовник відмовився і заявив, що їм також відповідає «Siemens» і «GE».
Засновником фірми «АФС Медицинтехнік» є підприємство «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера. Керує нею Дмитро Лаврентій, у 2011-2013 роках –
За даними
Єдиним конкурентом було
За даними
Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення
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