Новостворена фірма керівника «Рожниторфу» отримає 80 мільйонів «Селидіввугілля» за запчастини
ДП «Селидіввугілля» 21 грудня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Візарремпром» щодо поставки запчастин до секцій механізованого кріплення типу ДМ за 80,15 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено запчастини 22 найменувань, які продавець має поставити на шахту 1/3 «Новогродівська» – за свій рахунок протягом 10 робочих днів з моменту отримання 100% попередньої оплати. Договір діятиме до кінця 2018 року.
У переліку замовлених товарів включений плунжер на гідро стійку ДМ за 22,8 тис. грн/од.. Такий же, але дещо дешевше наприкінці листопада цього року
Учасниками торгів стали дві фірми – ТОВ «Візарремпром» та ТОВ «НПП “Техпром”». В результаті аукціону виграшною виявилась пропозиція «Візарремпрому», який здешевив свою первинну цінову заявку на 1%.
Засноване у травні цього року ТОВ «Візарремпром» належить Олексію Жаркову (99%) та Ірині Дворніченко, мешканці міста Прилуки Чернігівської області (1%).
Прописаний у Рожнах на Київщині Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року числиться виконуючим обов’язки
За даними «Youcontrol», до середини 2017 року Жарков також володів зареєстрованим у Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке сьогодні знаходиться у стані припинення і належить киянину Юліану Окарі.
«Артерстелт» є одним із фігурантів кримінального
Із судового реєстру також відомо, що у ході обшуку ПАТ «Лисичанськвугілля» у кабінеті директора з виробництва
Протягом листопада-грудня цього року «Візарремпром», окрім найбюджетнішого замовлення від «Селидіввугілля» за 80 мільйонів, підписало ще 14 договорів загальною вартістю 2,62 млн грн. Замовниками виступали «Селидіввугілля» та «Мирноградвугілля».
Власником ТОВ «НПП “Техпром”» зі статутним фондом 4 тис. грн є луганчанка Тетяна Князєва. Першими засновниками цієї фірми і власниками до літа 2017 року були Олександр Олійник та Сергій Шаповалов. Останній сьогодні є одноосібним власником дніпровського ТОВ «Дніпропроммаш», яке заснував торік у червні. У липні цього року фірма взяла чотири будівельні підряди у «Селидіввугілля» за 4 млн грн (за процедурою звітування), а також в результаті відкритих торгів отримала замовлення щодо технічного обслуговування техніки від Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» вартістю 9,36 млн грн. За цей підряд «Дніпропроммаш»
Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура підозрює посадових осіб ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «НПП “Техпром”» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до закупівлі під виглядом нового обладнання контрафактного, яке тривалий час використовувалось і непридатне для подальшої експлуатації.
Нагадаємо, у 2016 році на одній з керівних посад у ДП «Селидіввугілля» у якості
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