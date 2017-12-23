К началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономист

К началу февраля курс составит 30 гривен за доллар – экономист

Из-за отсутствия транша от МВФ к началу февраля курс составит 30 гривен за доллар.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказала экономист Елена Слезко.

«Курс продолжает рост, потому что нет транша от МВФ, это главная причина. А во-вторых предпраздничные дни всегда провоцируют рост курса.  Небольшой рост идет на несколько пунктов, потому что люди закупают все на что откладывали на праздничные дни, и за счет этого идет рост. Это, как правило, уже», - заявила экономист.

По мнению Е. Слезко, скорее всего, курс будет держаться  и в начале года будет не менее 28 гривен за доллар.

«Хотя некоторые эксперты прогнозируют 30-32 гривны за доллар, но мне кажется, максимально до 30 гривен за доллар возрастет, если никакого коллапса не предвидится. До 30-ти гривен за доллар «покажет» январь, потому что это такой мертвый сезон, как и лето. Летом тоже такое происходит, потому что деловая активность падает. К началу февраля будет 30 гривен за доллар, я так думаю», - отметила она.   

Напомним, согласно сообщению на сайте НБУ, курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика. Сминувшей пятницы курс "зеленого" подскочил уже не менее чем на 50 копеек и так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Курс евро вырос приблизился к психологической отметке в 33 грн


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