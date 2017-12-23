Антикоррупционер рассказала о схемах Коломойского с «Приватбанком»

На средства, которые «Приватбанк» брал у государства, выдавались кредиты компаниям, принадлежащим Игорю Коломойскому. Затем эти средства перечислялись на счета иностранных компаний для закупки товаров, которые эти компании никогда не производили.

Об этом в эфире проекта «Face2Face» с Татьяной Даниленко (по пятницам и субботам в 20:00 на телеканале ZIK) заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Калинюк.

«Государство потратило около 5 миллиардов долларов на то, чтобы перекапитализировать, выкупить «ПриватБанк». В суде речь идет о двух с половиной миллиардах. Я так думаю, что это те активы, которые владельцы банка смогли задокументировать. Честно говоря, это не сложно было документировать, потому что впервые информацию о выводе из Украины через ряд оффшорных компаний 2 миллиардов долларов обнародовали журналисты «Наших денег» еще в 2015-м», – рассказывает Дарья Калинюк.

По ее словам, этот факт был зафиксирован в постановлениях единого судебного реестра.

«Там очень просто все это происходило. «Приватбанк» в 2014-м получил рефинансирование от Нацбанка Украины. Там было несколько траншей на сумму около двух миллиардов долларов. Параллельно с этим, «Приват» выдавал кредиты связанным компаниям», – отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Также она отметила, что бенефициарным владельцем этих компаний есть основания считать Игоря Коломойского.

«Далее эти компании заключали договоры с иностранными компаниями, несколько из них были зарегистрированы в Великобритании, на то, чтобы эти компании поставляли различные трактора, гайки, болты. Сумма контрактов была на десятки миллионов долларов. Деньги по контрактам были выплачены украинскими компаниями, которые получили кредит от «Приватбанка», а гайки, болты и трактора никогда не поставлялись», – говорит далее Калинюк.

Более того, она отметила, что эти иностранные компании никогда не производили этих товаров, а, по информации, которая существует в публичном пространстве, бенефициарным владельцем, фактическим контролером этих компаний также является Коломойский.

«То есть взяли деньги у государства, выдали кредит своим компаниям, эти компании перечислили средства за рубеж на счета других фиктивных компаний и все», – заявила Дарья Калинюк.


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