Рятувальники Луганщини купили позашляховик Ford Kuga у «срібній» комплектації за 1,1 мільйона
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області 13 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Талісман-Авто» автомобілів спецпризначення мобільно-оперативної групи на загальну суму 2,00 млн грн. Про це повідомляється у системі
До 16 грудня у Сєвєродонецьк мали поставити дві автівки 2017 року випуску із трирічною гарантією:
- за 1,10 млн грн. – позашляховик Ford Kuga Bussiness 4х4 із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2,0 л потужністю 150 к. с., приводом 4WD та АКП6,
- за 904 тис грн. – вантажопасажирський Ford Transit Kombi F310 L1H1 100 Trend із дизельним двигуном Євро 5 об’ємом 2,2 л потужністю 100 к. с. та МКП6.
Позашляховик має різні системи безпеки, передні та бічні подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, передні й задні бічні шторки безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів лобового скла, задній парктронік, шкіряне оздоблення керма і ручки важеля, аудіо-систему з дисплеєм 8? і шістьма динаміками тощо.
Вантажопасажирський автомобіль має різні системи безпеки, механічний кондиціонер, передні подушки безпеки водія і переднього пасажира, круїз-контроль, шкіряне оздоблення керма і ручки важеля, аудіо-систему з двома динаміками тощо.
Крім того, обидва автомобілі будуть додатково оснащені сигналізацією типу «Стріла» та радіостанцією типу Vertex Standart VX-2100 DO-25.
Дилери Ford продають позашляховик у середній комплектації Bussiness без додаткового обладнання за
Сума угод 0,1%, або 2 тис грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,01 млн грн.
Конкурентами з однаковими цінами пропозицій були харківське ДочП «Автотрейдінг-Схід» ТОВ «Автотрейдінг Атолл Груп» Олега Боярина і краматорське ТОВ «Алекс Схід» Олександра і Людмили Веремейчик, причому ніхто не знижував ціну.
Засновником краматорського дилера Skoda – компанії
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Финансы
23.12.2017 14:00