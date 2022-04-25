Тройная авария произошла в Днепре: стало известно о погибшем и раненом

полиция, полиция Украины, штраф

В понедельник, 25 апреля, случилось тройное ДТП в Днепре, в результате которого один человек пострадал, а еще один погиб.

Как пишет Politeka.net, в понедельник, 25 апреля, произошло ДТП на въезде в Днепр. Три автомобиля - ЗАЗ, Mercedes и Mazda не смогли поделить дорогу. К сожалению, один человек погиб, передает Информатор.

Стало известно, что водитель Mercedes в результате столкновения вылетел из авто на дорогу. Ему выжить не удалось. Также пострадала пассажир этого авто, его доставила "скорая" в больницу.

На месте также работает полиция. Все обстоятельства выясняются.


Артём Батечко, politeka.net

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