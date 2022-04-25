В результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской области

На месте работают структурные подразделения ГСЧС, пожар еще тушат.

В результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской области
Фото: Максим Козицький

Сегодня, 25 апреля, около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, сейчас на месте работают структурные подразделения ГСЧС, пожар еще тушат.

Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

"Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, роSSийские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", - отметил Козицкий.

Данные уточняются.

Напомним, сегодня утром в течение часа под обстрел россиян попали пять железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине. Минимум 16 поездов будут задержаны. Есть пострадавшие, детали выясняются.

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