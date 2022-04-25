Предельные цены на бензин и дизтопливо снова повысили

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 29,55 грн/литр и дизтоплива — 33,66 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на конец апреля. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Предельные цены на бензин и дизтопливо снова повысили

Как изменилась стоимость

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 34,10 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 38,66 грн/литр.

По сравнению с серединой апреля средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ — на 1,01 грн/литр.

Напомним

Украина продлила карантин до 31 мая 2022 года. На период его действия правительство постановлением №?140 от 9 февраля 2022 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего не выше 5 грн/литр, бензина — не выше 4,55 грн/литр.

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