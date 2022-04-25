8 тысяч элитных авто застряли по дороге в РФ из-за европейских санкций

Около 8000 премиальных автомобилей, среди которых последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге по дороге в РоSSию. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Wall Street Journal .

Фото: archyde.com

Автомобили прибыли из Азии в первую неделю апреля, но сразу попали под новые санкции Евросоюза , запрещающие экспортировать предметы роскоши, в том числе автомобили стоимостью более 50?000 евро .

«Автомобили, скорее всего, не будут перевозить еще долго. Очевидно, они будут проданы на другие рынки», — сказал директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансенс.

Зебрюгге — один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей. Через него каждый год могут проходить более 2 млн машин. Площадки порта позволяют одновременно хранить до 10?000 автомобилей.

Контекст

Экспорт предметов роскоши из стран ЕС в РФ был запрещен 4 пакетом санкций ЕС 15 марта.

В настоящее время блок рассматривает новый пакет санкций, который может включать нефтяное эмбарго.