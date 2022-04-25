РоSSияне обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, есть пострадавшие

Утром 26 апреля россияне нанесли ракетные обстрелы по пяти железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализниці" Александр Камышин.

"Сегодня утром под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине", – написал Камышин.

Он сообщил о том, что в результате обстрела пострадали, но деталей пока не уточнил. Кроме того, задерживаются, по меньшей мере, 16 пассажирских поездов.

В Telegram-канале "Укрзалізниці" сообщают о повреждении ряда тяговых подстанций, в результате чего отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.

Позже глава РовенскоЙ ОГА Виталий Коваль сообщил, что два удара были нанесены по железной дороге в Ровенской области. Потери уточняют, потерпевших в области нет.