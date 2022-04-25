В Украине у водителей за превышение скорости начали забирать машины

В Днепре у водителей, которые превышают разрешенную скорость, начали забирать автомобили. Возможно, такая практика распространится на всю Украину.

По словам заместителя мэра Днепра Михаила Лысенка, такая мера вызвана тем, что Украина сражается с роSSийскими оккупантами, а некоторые граждане не только нарушают ПДД, а делают это и во время комендантского часа.

У лихачей в Днепре автомобили изымают сразу на месте и отправляют их Вооруженным силам Украины. Таким образом решаются сразу две проблемы. В городе станет меньше водителей, нарушающих скоростной режим, а ВСУ и территориальная оборона получат новые транспортные средства.

Напомним, в некоторых областях после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск начали изымать автомобили у пьяных водителей, а также у водителей, нарушающих комендантский час. Транспортные средства передают ВСУ и Силам территориальной обороны. Также для ВСУ передают автомобили, которые с нарушением действующего законодательства ввозят в Украину (например, под прикрытием гуманитарной помощи от западных стран).

Ранее стало известно, что киевлянин, прикрываясь нуждами подразделения Сил территориальной обороны, пытался забрать из СТО автомобиль.