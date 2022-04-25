2022-04-25
Оккупанты нанесли ракетный удар по Жмеринке и Казатине: есть жертвы и раненые
Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры, информирует
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов
В результате обстрела есть жертвы и раненые.
"Жмеринка, Казатин под ракетными обстрелами. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Есть жертвы и раненые", - отметил Борзов.
На месте работают спасательные службы.
Утром 26 апреля россияне нанесли ракетные обстрелы по пяти железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.
Анна Конюченко, ZN.ua