Оккупанты нанесли ракетный удар по Жмеринке и Казатине: есть жертвы и раненые

Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры, информирует ZN.ua.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что роSSийские войска нанесли ракетный удар по Жмеринке и Казатине Винницкой области.

В результате обстрела есть жертвы и раненые.

"Жмеринка, Казатин под ракетными обстрелами. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Есть жертвы и раненые", - отметил Борзов.

На месте работают спасательные службы.

Утром 26 апреля россияне нанесли ракетные обстрелы по пяти железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.


Анна Конюченко, ZN.ua

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