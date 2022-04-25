В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“

В РоSSии те немногочисленные автозаводы, которые еще работают, в ближайшее время перестанут выпускать автомобили с автоматическими коробками передач. Причина – санкции, которые на РоSSию наложили западные страны из-за того, что ее войска в феврале вторглись в Украину.

В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“

Из-за санкций в РоSSию запрещены поставки автоматических коробок передач. В самой РФ их не выпускают. В итоге даже при всем желании производители не могут оснащать "автоматами" свои машины.

Даже АвтоВАЗ теперь не может оснащать свои машины собственным "роботом", так как немецкая компания больше не поставляет для него компоненты. Речь идет про немецкую компанию ZF.

В РоSSии перестали выпускать автомобили с “автоматом“

Таким образом, роSSийских автолюбителей ждут большие проблемы. Мало того, что в РФ прекратились продажи практически всех новых автомобилей известных автопроизводителей, так еще оставшиеся заводы теперь будут выпускать машины без "автомата".

Кстати, сейчас в РоSSии автомобили продолжают выпускать только четыре завода - УАЗ, Хавейл Мотор Рус, Мазда Соллерс и Автотор. Остальные заводы закрыты.

Напомним, ранее немецкая компания Henkel ушла из РФ, ударив по роSSийскому автопрому.


Максимов Віталій, Тудей

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