Названы десять лучших внедорожников 2022 года

Специалисты составили рейтинг десяти лучших полноприводных автомобилей. Все внедорожники имеют свои преимущества.

Об этом сообщает профильное издание Autocar, информирует Апостроф .

1. Land Rover Defender

Land Rover продемонстрировал долгожданное продолжение оригинального Land Rover в 2019 году, а в 2020 году представил автомобиль в автосалонах. Новый Defender благодаря регулируемой по высоте пневматической подвеске имеет все необходимые статистические данные, углы въезда и съезда около 40 градусов и клиренс целых 291 мм.

2. Джип Wrangler

Jeep не очень часто обновляет Wrangler, но последнее поколение удобнее, чем когда-либо, как на дороге, так и вне ее. Jeep бережно сохранил любимый дизайн – чьи круглые фары, знаменитая радиаторная решетка из семи ламелей и строгая геометрия еще узнаются из оригинальных джипов Willys MB, впервые использованные во время Второй мировой войны, – только часть привлекательности. Интерьер теперь более просторный, менее дешевый и с редкой отделкой, идущей рука об руку с улучшенной эффективностью двигателей авто уменьшенного размера.

3. Toyota Land Cruiser

Еще одна икона – та, которая исторически была рабочей лошадкой в австралийской глубинке. Land Cruiser получил очень высокие оценки за буксировку, езду вброд и езду с низким коэффициентом скорости. Версии Utility базовой спецификации, которые можно узнать по стальным колесам, доступны в цене; 3-дверные пассажирские версии ненамного дороже; и пятидверные автомобили Invincible-spec предлагают необходимое оснащение и места для семи человек.

4. Mercedes-Benz G-Class

Эта модель Mercedes – единственная без официальной даты окончания производства – недавно получила единственную действительно существенную модернизацию за свою 40-летнюю историю. Автомобиль вышел с блокировкой дифференциалов, улучшенным дорожным просветом и такими же огромными способностями на бездорожье, что и раньше.

5. Ford Ranger Raptor – это пикап, вдохновленный Baja. Он немного больше стандартного Ranger, но настоящая магия скрывается под кузовом, где широко переделанные мосты, улучшенные пружины и амортизаторы Fox для автоспорта заменяют листовые рессоры спереди и старую тягу Watt, которая раньше была сзади; клиренс вырос на 30%.

6. Land Rover Discovery

Вы можете задаться вопросом, почему Land Rover Discovery пятого поколения не стоит выше в этом списке, даже с учетом калибра автомобилей выше. Авто удачно для бездорожья и удачно маневренный на дороге. Везде, куда бы ни ехал Discovery, он делает это со спокойной уверенностью. Однако он не так жесток, цепок, как некоторые автомобили из этого списка, когда ситуация становится очень тяжелой. Фейслифтинг 2021 модельного года привнес в автомобили новые шестицилиндровые двигатели как бензиновых, так и дизельных вариантов, а также обновленную подвеску и некоторые свежие элементы интерьера.

7. Боулер-бульдог

Bowler Bulldog – внедорожник, построенный на новой "кроссекторной" платформе нишевого автоспорта в Дербишире и спроектирован достаточно хорошо, чтобы убедить сам Land Rover приобрести всю компанию.

8. Suzuki Jimny

Suzuki продает Jimny как единственный в мире легкий внедорожник. Автомобиль весит чуть больше 1100 кг, но использует шасси лестничной рамы с жесткой подвеской с обоих концов и полноприводной коробкой с низким соотношением.

9. Форд Бронко

Автомобиль разработан для американских дорог и модель использования зависит от доступа к широким открытым пространствам. Он официально не продается ни в Европе, ни в Британии в форме с правым рулем. Автомобиль не имеет утонченности на дороге, как некоторые из авто в этом списке, но им довольно приятно управлять.

10. Ssangyong Rexton

Полноразмерный внедорожник для ценного покупателя. Ssangyong Rexton не всегда был таким аккуратным автомобилем, как сейчас, но он всегда был подобающим 4x4. В этой последней версии вы получите семь мест, конструкцию лестничной рамы, полный механический привод с блокировкой и низким диапазоном хода, электронный контроль спуска, 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 201 л.с.