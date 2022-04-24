Бензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗС

В Украине несколько дней подряд наблюдаются изменения на рынке горючего: цены на автогаз существенно выросли, а на бензин - несколько снизились, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные портала Аuto.ria.

По состоянию на 24 апреля цены на обычный А-95 стартуют от 33,33 гривны за литр, а среднерыночные – 33,98 гривны. По сравнению с ценами на 20 апреля, бензин подешевел на 23 копейки.

Средняя стоимость А-92 – 33,47 гривны за литр, дешевле всего на АЗС по стране – 32,22 гривны за литр. Против 20 апреля топливо подешевело на 37 копеек.

Средняя стоимость дизеля стабильна – 37,87 гривны за литр, кое-где – 36,91 гривны.

Примечательно, что ни на одной из украинских сетей АЗС нет бензина А-95+.

Также не на всех заправках есть автогаз. Он существенно прибавил в цене – в среднем стоит 29,65 гривны за литр, ниже всего – 27,5 гривны. 19 апреля стоил 28,68 гривны за литр, 21 апреля – 29,2 гривны. За неделю прибавил одну гривну в стоимости.

По прогнозам Минэкономики, ожидается дальнейшее удорожание дизеля и бензина. Это уже второй пересчет стоимости топлива после 13 апреля с подорожанием от 23 копеек до 1 гривны.

Средняя цена после пересчета – 29,55 гривны за литр, а дизтоплива – 33,66 гривны.

Эксперты прогнозировали также скорый рост стоимости автогаза в стране. Ожидаемая цена на самое дешевое горючее может сравниться со стоимостью А-95-го.

Это связано с продажей сжиженного газа по рекордным ценам. "Укргаздобыча" 14 апреля продавала топливо на торгах по 57 тысяч гривен за тонну.