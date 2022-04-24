Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов на Пасху

Рейсы будут проходить из 4 областей.

Укрзализныця сообщила о расписании дополнительных эвакуационных рейсов на воскресенье, 24 апреля.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

Рейсы предназначены для следующих направлений:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.

Время отправки может изменяться, поэтому следует следить за обновлениями.

Напомним, что 23 апреля роSSийские оккупанты снова сорвали эвакуацию из города Мариуполь, в то же время они попытались депортировать мирных жителей.

22 апреля роSSийские войска обстреляли один из эвакуационных автобусов, который вывозил людей из Попасной в Луганскую область.