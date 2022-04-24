Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов на Пасху
Рейсы будут проходить из 4 областей.
Укрзализныця сообщила о расписании дополнительных эвакуационных рейсов на воскресенье, 24 апреля.
Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.
Рейсы предназначены для следующих направлений:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород;
22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.
Время отправки может изменяться, поэтому следует следить за обновлениями.
Напомним, что 23 апреля роSSийские оккупанты снова сорвали эвакуацию из города Мариуполь, в то же время они попытались депортировать мирных жителей.
22 апреля роSSийские войска обстреляли один из эвакуационных автобусов, который вывозил людей из Попасной в Луганскую область.