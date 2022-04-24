В бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street Journal

Санкции в действии.

Около 8 тысяч автомобилей разной стоимости, предназначенных для перевозки в РоSSию, остаются в бельгийском порту «Зебрюгге». Их транспортировка в страну-агрессор невозможна из-за экономических санкций ЕС.

Директор автомобильного терминала «Зебрюгге» Марк Адриансенс сообщил Wall Street Journal, что авто прибыли в Бельгию в начале апреля и впоследствии должны были быть переправлены для нужд роSSийского рынка. Но из-за запрета на роскошь, не позволяющего экспорт автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро в РФ, они так и остались в порту.

Также Адриансенс сообщил о том, что среди заблокированных авто есть экземпляры премиум-класса. В частности, речь идет о последних моделях Lexus, Mercedes и Cadillac. Он подчеркнул, что не знает для кого именно предназначались эти автомобили изначально, однако бельгийские власти не исключают их продажи на других рынках. Кроме того, в порту «Зебрюгге» до сих пор остается ряд других товаров, на которые подверглись санкциям.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мостСообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
На трассе между Киевом и Житомиром открыли движение временной переправой возле СтоянкиНа трассе между Киевом и Житомиром открыли движение временной переправой возле Стоянки
Блок рекламы


Похожие новости
В Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежиВ Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежи
В Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евробляхВ Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евроблях
Бесплатную растаможку автомобилей могут продлитьБесплатную растаможку автомобилей могут продлить
МВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилейМВД возобновило экзамены для водителей легковых автомобилей
Страховщики РФ просят разрешить использовать в ремонте автомобилей б/у запчастей, но Центробанк противСтраховщики РФ просят разрешить использовать в ремонте автомобилей б/у запчастей, но Центробанк против
РоSSия осталась без новых автомобилей MitsubishiРоSSия осталась без новых автомобилей Mitsubishi
Оккупанты обстреляли в Мариупольском порту ледокол с гражданским экипажем, есть погибшийОккупанты обстреляли в Мариупольском порту ледокол с гражданским экипажем, есть погибший
Арестованы почти 18 тысяч роSSийских и белорусских вагонов, – Офис ГенпрокурораАрестованы почти 18 тысяч роSSийских и белорусских вагонов, – Офис Генпрокурора
Сегодня из опасных регионов эвакуировали почти пять тысяч украинцевСегодня из опасных регионов эвакуировали почти пять тысяч украинцев
Зеленский подписал закон о бесплатной растаможке автомобилейЗеленский подписал закон о бесплатной растаможке автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости