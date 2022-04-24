В бельгийском порту «застряли» 8 тысяч автомобилей для ввоза в РФ – Wall Street Journal

Около 8 тысяч автомобилей разной стоимости, предназначенных для перевозки в РоSSию, остаются в бельгийском порту «Зебрюгге». Их транспортировка в страну-агрессор невозможна из-за экономических санкций ЕС .

Директор автомобильного терминала «Зебрюгге» Марк Адриансенс сообщил Wall Street Journal , что авто прибыли в Бельгию в начале апреля и впоследствии должны были быть переправлены для нужд роSSийского рынка. Но из-за запрета на роскошь, не позволяющего экспорт автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро в РФ , они так и остались в порту.

Также Адриансенс сообщил о том, что среди заблокированных авто есть экземпляры премиум-класса. В частности, речь идет о последних моделях Lexus, Mercedes и Cadillac. Он подчеркнул, что не знает для кого именно предназначались эти автомобили изначально, однако бельгийские власти не исключают их продажи на других рынках. Кроме того, в порту «Зебрюгге» до сих пор остается ряд других товаров, на которые подверглись санкциям.