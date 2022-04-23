В Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участку

Речь идет о "красной" линии.

В Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участку
Фото: Макс Требухов

В Киеве поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии.

Об этом сообщили в КГГА.

А на "зеленой" ветке - не будут курсировать через Южный мост.

Напомним, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.

Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться.

Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.

С 21 апреля в столичном метрополитене поезда на "красной ветке" возобновили движение до станции "Лесная".

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