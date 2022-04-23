2022-04-23
В Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участку
Речь идет о "красной" линии.
Фото: Макс Требухов
В Киеве поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии.
А на "зеленой" ветке - не будут курсировать через Южный мост.
Напомним, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00.
Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться.
Подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.
С 21 апреля в столичном метрополитене поезда на "красной ветке" возобновили движение до станции "Лесная".