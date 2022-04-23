Жесткое наказание ждет дрифтеров в Днепре, Лысенко предупредил: "Не отшепчет даже бабка Мариула"

Михаил Лысенко

Замглавы Днепра Михаил Лысенко предупредил любителей скорости и дрифта в городе, которые любят устраивать развлечения во время комендантского часа.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупантов. Пока одни люди защищают свою родину на передовой, другие находят время для развлечений. Замглавы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что ожидает любителей скорости и дрифта в областном центре.

"Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их «скоростных» машин по городу.

Даже во время комендантского часа.

Машины с дрифтами и прямотоками.

Ну ок.

С сегодняшнего дня, все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств.

Полиция указание получила.

Поясняю - остановила Вас Патрульная полиция, помашите рукой Вашей машине.

Возможно Вы ее сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ.

Вас всех предупредили.

Не поможет никто.

Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула…", - сообщил Лысенко.

Украинцы сразу начали обсуждать решение:

"Есть любители дрифтовать у парка Шевченко на круге", "Спасибо. Реально бьёт по нервам", "На Слобожанском надо навести порядок!", "Спасибо.Правильное решение.Тут от каждого резкого шума дергаешся,а во время сирен вообще ко всему прислушиваемся,и тут эти гонщики".


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
Сообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мостСообщение Киев – Житомир: через реку Ирпень открыли временный мост
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Блок рекламы


Похожие новости
ДТП унесло жизни женщин в Днепре: кадры трагедииДТП унесло жизни женщин в Днепре: кадры трагедии
Километровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасностиКилометровые пробки образовались при въезде в Киев, кадры: жителей предупредили об опасности
Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"
Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантовВзрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов
Трамваи в Днепре изменят движение: названа причина и каких маршрутов коснетсяТрамваи в Днепре изменят движение: названа причина и каких маршрутов коснется
МВД разрешило регистрацию автомобилей при купле-продажеМВД разрешило регистрацию автомобилей при купле-продаже
Украинских водителей предупредили об опасных вакансиях на сайтах по поиску работыУкраинских водителей предупредили об опасных вакансиях на сайтах по поиску работы
Мошенники придумали новую схему при продаже автомобилейМошенники придумали новую схему при продаже автомобилей
В Днепре грузовик задел автовышку с электриками, один упал на землю и потерял сознание
Украинцев предупредили о резком скачке цен на бензин, дизтопливо и автогазУкраинцев предупредили о резком скачке цен на бензин, дизтопливо и автогаз
Последние новости
Подгружаем последние новости