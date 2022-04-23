В Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежи
Верховная Рада должна остановить бесплатное растаможивание авто во время военного положения. Об этом в эфире Радио НВ
«Мало кто ищет машину для покупки во время войны», — считает он.
Гетманцев добавил, что коммерческие структуры завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи.
«Правительство предложило такое решение, учитывая, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить», — заявил нардеп.
По его словам, уже больше 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие.