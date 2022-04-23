В Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежи

Гетманцев как-то выяснил, что машины покупают только для перепродажи, информирует ZN.ua.

В Верховной Раде озаботились 10 тыс автомобилей, ввезенных без растаможки - хотят опять ввести платежи
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Верховная Рада должна остановить бесплатное растаможивание авто во время военного положения. Об этом в эфире Радио НВ заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

«Мало кто ищет машину для покупки во время войны», — считает он.

Гетманцев добавил, что коммерческие структуры завозят на территорию Украины автомобили для дальнейшей перепродажи.

«Правительство предложило такое решение, учитывая, что большое количество автомобилей было повреждено и будет еще повреждено в результате агрессии. Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить», — заявил нардеп.

По его словам, уже больше 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Очереди на западной границе достаточно большие.


Лия Ильченко, ZN.ua

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