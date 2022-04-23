В Тернополе автомобиль въехал в кафедральный собор УГКЦ, повреждена плащаница

Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

В Тернополе автомобиль въехал в кафедральный собор УГКЦ, повреждена плащаница
Фото: Сергій Надал

Ночью 23 апреля 35-летняя женщина на автомобиле въехала в главный собор УГКЦ в Тернополе.

Об этом сообщает Нацполиция области.

"23 апреля около 00.40 к сотрудникам Тернопольского райуправления полиции поступило сообщение от священнослужителя Архикафедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ) о том, что внутрь храма въехал автомобиль. Выехав на вызов, сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем "Ауди", снесла центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь сооружения и повредила церковное имущество. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Они приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства, и, с помощью лебедки, отбуксировали автомобиль из помещения храма" , – говорится в сообщении.

В результате инцидента потерпевших нет. В то же время в полиции сообщили, что водителя медики госпитализировали в одно из медучреждений. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

Инцидент прокомментировал и мэр Тернополя Сергей Надал.

"Нелюди разорили святыню Тернополя – Архикафедральный Собор УГКЦ. Протаранив ворота, входные двери автомобилем, уничтожили плащаницу в храме. Они никогда не уничтожат нашу веру, никогда не уничтожат нашу волю. Обращаюсь к Национальной полиции, Службе безопасности Украины, чтобы как можно быстрее найти этих антихристов и привлечь их к ответственности", - отметил Надал.

Напомним, что из-за войны с Россией ночных богослужений на Пасху в этом году во Львове проводить не будут.

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