УЗ опубликовала график эвакуационных поездов на 23 апреля

Поезда будут курсировать из Покровска, Харькова, Запорожья и обратно, информирует ZN.ua.

На 23 апреля Укрзализныця назначила шесть эвакуационных поездов из опасных для пребывания регионов и в обратную сторону. График был опубликован на сайте отечественного перевозчика.

В частности, будут курсировать следующие поезда:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.


Оксана Коваль, ZN.ua

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