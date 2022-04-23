УЗ опубликовала график эвакуационных поездов на 23 апреля

На 23 апреля Укрзализныця назначила шесть эвакуационных поездов из опасных для пребывания регионов и в обратную сторону. График был опубликован на сайте отечественного перевозчика.

В частности, будут курсировать следующие поезда:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.