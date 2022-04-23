Из-за войны из Украины вывезли яркий тюнингованный суперкар McLaren: фото

В польском Кракове засветился крутой McLaren 720S Spider с украинскими номерами.

Об этом сообщает ТопЖыр.

Суперкар приехал из Киева, очевидно его вывезли из-за войны, как и недавно замеченные в Австрии внедорожники Maybach.

McLaren 720S Spider также выделяется благодаря тюнингу от Vorsteiner. Доработки включают аэродинамический обвес и новую крышку переднего багажника, информирует Апостроф.

Если проверить по базе данных, то выясняется, что McLaren 720S Spider относительно молодой, его выпустили в 2020 году. Есть вероятность, что этот тот же суперкар, что ранее засекли на эвакуаторе в украиснкой столице.

Суперкар McLaren 720S Spider оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 л. с. Он может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.


Инна Погрибная, Апостроф

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