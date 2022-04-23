2022-04-23
Причиной падения самолета АН-26 в Запорожской области был туман и низкая высота полета — ОВА
Из-за этого самолет зацепился за высоковольтные линии электроопоры, информирует
© Запорожская облгосадминистрация
Утром 22 апреля в районе Михайловки Запорожской области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс. В результате следственных действий выяснилось, что причиной крушения был туман и низкая высота полета, из-за чего самолет зацепился за высоковольтные линии электроопоры. Об этом сообщила Запорожская ОВА в
Согласно предыдущему сообщению Запорожской ОВА, речь идет о трех пилотах, которые находились на борту.
Максим Царук, ZN.ua