Причиной падения самолета АН-26 в Запорожской области был туман и низкая высота полета — ОВА

Утром 22 апреля в районе Михайловки Запорожской области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс. В результате следственных действий выяснилось, что причиной крушения был туман и низкая высота полета, из-за чего самолет зацепился за высоковольтные линии электроопоры. Об этом сообщила Запорожская ОВА в Facebook .

Согласно предыдущему сообщению Запорожской ОВА, речь идет о трех пилотах, которые находились на борту.