В Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евроблях

С 5 апреля и по состоянию на 21 апреля в Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

В Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евроблях

По его словам, сейчас на западной границе образовались огромные очереди из-за желающих воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает во время действия военного положения в Украине бесплатную растаможку автомобилей на еврономерах. Этой льготой могут воспользоваться все желающие. Вот только во время военного положения из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста.

В Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евроблях

Тем не менее, практически за две недели бесплатно растаможили более 10 тысяч автомобилей. Это свидетельствует о том, что у многих украинцев есть возможность ввезти авто из Европы.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада продлила до 25 мая военное положение в Украине. Это значит, что бесплатная растаможка тоже будет действовать, как минимум, до 25 мая.

Между тем, ранее стало известно, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.


Максимов Віталій, Тудей

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