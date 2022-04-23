В Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч евроблях

С 5 апреля и по состоянию на 21 апреля в Украине бесплатно растаможили более 10 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас на западной границе образовались огромные очереди из-за желающих воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает во время действия военного положения в Украине бесплатную растаможку автомобилей на еврономерах. Этой льготой могут воспользоваться все желающие. Вот только во время военного положения из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста.

Тем не менее, практически за две недели бесплатно растаможили более 10 тысяч автомобилей. Это свидетельствует о том, что у многих украинцев есть возможность ввезти авто из Европы.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада продлила до 25 мая военное положение в Украине. Это значит, что бесплатная растаможка тоже будет действовать, как минимум, до 25 мая.

Между тем, ранее стало известно, что в Украине во время войны стало больше низкокачественного бензина.