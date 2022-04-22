В Киевской области восстановили 11 мостов: сколько еще переправ уничтожили оккупанты

Укрзализныця, ремост моста, мост

Работы по разминированию, восстановлению мостов и зачистке трасс и улиц продолжаются.

Из 37 разрушенных или поврежденных мостов на 11 уже восстановлено движение, еще на 15 сейчас продолжаются работы, местами власти обустраивают временные переправы. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

Кроме восстановления движения через реки расчищено более 300 километров дорог и улиц в освобожденных от роSSийских оккупантов населенных пунктах. Также обезврежены более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

"Восстановили водоснабжение в 92 населенных пунктах, газоснабжение в 101 населенном пункте. Только за последние сутки свет восстановлен в 27 населенных пунктах. Работы продолжаются", - сказал Павлюк.

Укрзализныця, ремост моста, мост

Ранее мы сообщали, что спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области. Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

"На сегодня разобрали все завалы. Уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома – около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или повреждены еще около 450 домов", - заявил Ерко.

Памятник Шевченко, Бородянка


Галина Струс, politeka.net

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