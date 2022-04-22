2022-04-22
В Дубае автомобильный номер продали за 10 млн долларов: что происходит
В Дубае во время благотворительного аукциона неизвестный выложил 9,5 миллиона долларов за номерной знак “AA8”.
Об этом сообщает CarsCoops, информирует
Отмечается, что невероятно дорогой номерной знак был продан на благотворительном аукционе “Самые благородные номера” в поддержку кампании One Billion Meals, которая обеспечивает питанием нуждающихся. Кроме того, были проданы и другие номера, в частности F55 за 1,08 миллиона долларов, V66 за 1,08 миллиона долларов и Y66 за 1,03 миллиона долларов.
One Billion Means является крупнейшей кампанией по пожертвованию продуктов питания в регионе. Благотворительный аукцион, включавший продажу “A88”, принес достаточно денег, чтобы оплатить 76 миллионов обедов.
Маргарита Лепс, Апостроф