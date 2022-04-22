В Дубае автомобильный номер продали за 10 млн долларов: что происходит

В Дубае во время благотворительного аукциона неизвестный выложил 9,5 миллиона долларов за номерной знак “AA8”.

Об этом сообщает CarsCoops, информирует Апостроф .

Отмечается, что невероятно дорогой номерной знак был продан на благотворительном аукционе “Самые благородные номера” в поддержку кампании One Billion Meals, которая обеспечивает питанием нуждающихся. Кроме того, были проданы и другие номера, в частности F55 за 1,08 миллиона долларов, V66 за 1,08 миллиона долларов и Y66 за 1,03 миллиона долларов.

One Billion Means является крупнейшей кампанией по пожертвованию продуктов питания в регионе. Благотворительный аукцион, включавший продажу “A88”, принес достаточно денег, чтобы оплатить 76 миллионов обедов.