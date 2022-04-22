На Харьковщине отремонтируют дороги, которые не успела охватить "Большая стройка"

На Харьковщине команда Мининфраструктуры, Укравтодор и руководство областной администрации запланировали ряд аварийных ремонтных работ основных дорог в направлении, которое не успели отремонтировать в предыдущие годы в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подводя итоги визита на Харьковщину, информирует Апостроф .

"Как всегда, в городе чисто и убрано, и уже гораздо больше людей на улицах. Увидел много настоящих людей, рискующих своей жизнью ради нашей победы. В таких местах всегда больше настоящих людей, чем где бы то ни было: наши военные, наши медицинские сотрудники, дорожники, железнодорожники, почтальоны, коммунальщики — все совершают героические поступки каждый день, спокойно, без интриг и политики", — отметил Кубраков.

Он также прокомментировал ряд недавних публикаций в американских, а впоследствии и украинских СМИ и Telegram-каналах о том, что Украине якобы не стоит предоставлять дополнительное вооружение, потому что есть риск, что это оружие будет перепродано и попадет неизвестно куда, либо не доедет на передовую.

"Хочу всех успокоить, все оружие, которое предоставляется Украине, немедленно попадает туда, куда нужно. Эффективность использования оружия союзников уже доказана и удивила уже не одну сотню военных экспертов по всему миру, поэтому никакой "зрады" не существует", — отметил министр.