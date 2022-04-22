На границе с Польшы в Украину стоят длинные очереди
По меньшей мере, на трех пунктах пропуска зафиксировано по несколько сотен автомобилей, информирует
На границе Украины и Польши возникли очереди на въезд в Украину в несколько сотен автомобилей,
«По информации, полученной от польской Стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину», - сообщили в ГПС в пятницу после обеда.
В частности, самые большие очереди в направлении Украины зафиксированы перед следующими пунктами пропуска:
«Дорогуск – Ягодин» – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;
«Корчева – Краковец» – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
«Медика – Шегини» – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.
Чтобы ускорить оформление лиц на пропускных пунктах, уже увеличили количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, и оборудовали дополнительные рабочие места для оформления.
«Данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур», - отметили в пограничной службе и для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендовали выбирать другие пункты пропуска на общей границе.
Отметим, что превышение потока на везд против выезда впервые с начала войны было зафиксировано в минувшие выходные. В ГПС объясняют это желанием людей вернуться домой на Пасхальные праздники.