На границе с Польшы в Украину стоят длинные очереди

По меньшей мере, на трех пунктах пропуска зафиксировано по несколько сотен автомобилей, информирует ZN.ua.

На границе с Польшы в Украину стоят длинные очереди
© Державна прикордонна служба України/Facebook

На границе Украины и Польши возникли очереди на въезд в Украину в несколько сотен автомобилей, сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на польских коллег.

«По информации, полученной от польской Стороны, на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину», - сообщили в ГПС в пятницу после обеда.

В частности, самые большие очереди в направлении Украины зафиксированы перед следующими пунктами пропуска:

«Дорогуск – Ягодин» – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;

«Корчева – Краковец» – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;

«Медика – Шегини» – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

Чтобы ускорить оформление лиц на пропускных пунктах, уже увеличили количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, и оборудовали дополнительные рабочие места для оформления.

«Данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур», - отметили в пограничной службе и для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендовали выбирать другие пункты пропуска на общей границе.

Отметим, что превышение потока на везд против выезда впервые с начала войны было зафиксировано в минувшие выходные. В ГПС объясняют это желанием людей вернуться домой на Пасхальные праздники.


Ирина Знась, ZN.ua

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