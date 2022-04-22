Опубликовано первое фото с места крушения самолета АН-26 под Запорожьем

Запорожская областная военная администрация показала первое фото с места падения самолета АН-26. Воздушное судно упало сегодня в Запорожской области, в результате чего погиб один человек, информирует Апостроф.

Снимок опубликован на канале ОВА в Telegram.

По данным местных властей, также в результате падения самолета два человека пострадали. При этом причина падения самолета и количество экипажа на его борту выясняются.

По не подтвержденной информации, самолет во время полета задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель.

Напомним, что в 2016 году в Украине под Чугуевым произошла авиакатастрофа с участием Ан-26 во время учебного полета. Тогда из 27 человек на борту удалось выжить только одному.

Позже дело о трагедии Ан-26 следователи ДБР направили в суд с обвинительным актом относительно высокопоставленных военных.


Максим Яценко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобильКиевлянин под видом теробороны пытался забрать автомобиль
В Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГАВ Киеве ввели новый график работы транспорта — КГГА
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
На 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — ВерещукНа 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Блок рекламы


Похожие новости
Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"
На Запорожье упал гражданский Ан-26, один человек погиб, двое – травмированы (обновлено)На Запорожье упал гражданский Ан-26, один человек погиб, двое – травмированы (обновлено)
В Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейсВ Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный моментНа Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
Порадует глаз футуристическими линиями: как будет выглядеть Audi Q5 в 2025 году, фотоПорадует глаз футуристическими линиями: как будет выглядеть Audi Q5 в 2025 году, фото
Трагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедииТрагедия на трассе на Днепропетровщине, много погибших: кадры с места трагедии
В Буче появилось кладбище расстрелянных авто: фото и видеоВ Буче появилось кладбище расстрелянных авто: фото и видео
Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"Таксист переехал женщину в Днепре, фото: "Была с маленьким ребенком"
Украинский корабль вернулся в родную гавань: появились фотоУкраинский корабль вернулся в родную гавань: появились фото
"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе"Фотографировала блокпост": женщина "с сюрпризом" попалась на горячем в Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости