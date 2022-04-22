Опубликовано первое фото с места крушения самолета АН-26 под Запорожьем

Запорожская областная военная администрация показала первое фото с места падения самолета АН-26. Воздушное судно упало сегодня в Запорожской области, в результате чего погиб один человек, информирует Апостроф .

Снимок опубликован на канале ОВА в Telegram.

По данным местных властей, также в результате падения самолета два человека пострадали. При этом причина падения самолета и количество экипажа на его борту выясняются.

По не подтвержденной информации, самолет во время полета задел электросопротивление, в результате чего загорелся двигатель.

Напомним, что в 2016 году в Украине под Чугуевым произошла авиакатастрофа с участием Ан-26 во время учебного полета. Тогда из 27 человек на борту удалось выжить только одному.

Позже дело о трагедии Ан-26 следователи ДБР направили в суд с обвинительным актом относительно высокопоставленных военных.